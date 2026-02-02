13:33:35 Понедельник, 2 февраля
В отношении жительницы Нижнеломовского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

09:08 | 02.02.2026 | Криминал

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 33-летней жительницы Нижнеломовского района Пензенской области, которая предъявила сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жительницы Нижнеломовского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Автомобиль данной гражданки был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Женщина предъявила полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что приобрела автомобиль, однако водительского удостоверения у нее не было. Не желая проходить долгую процедуру обучения в автошколе, женщина решила пойти другим путем. Для этого подозреваемая в сети интернет заказала у неизвестного фальшивый документ за 57 тыс. рублей и через некоторое время забрала его в почтовом отделении», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


Актуальное

