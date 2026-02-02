Житель Пензы перевел на чужие счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. 37-летний житель Пензы перевел на неизвестные банковские счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине в мессенджере написал неизвестный, который предложил дополнительный заработок путем инвестирования денежных средств в иностранную валюту.

«Заявитель заинтересовался данным предложением и согласился. Затем, выполняя инструкции злоумышленника, мужчина перечислил 815 тыс. рублей на неустановленные банковские счета. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».