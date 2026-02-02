13:33:42 Понедельник, 2 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы перевел на чужие счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

10:04 | 02.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 2 февраля 2026. PenzaNews. 37-летний житель Пензы перевел на неизвестные банковские счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Пензы перевел на чужие счета 815 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине в мессенджере написал неизвестный, который предложил дополнительный заработок путем инвестирования денежных средств в иностранную валюту.

«Заявитель заинтересовался данным предложением и согласился. Затем, выполняя инструкции злоумышленника, мужчина перечислил 815 тыс. рублей на неустановленные банковские счета. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Заречном женщина госпитализирована после наезда автомобиля В отношении жительницы Нижнеломовского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 12 тыс. рублей До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей В Пензе работница пункта выдачи заказов подозревается в присвоении возвращенных покупателями товаров
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама