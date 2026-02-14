18:34:07 Суббота, 14 февраля
В Пензенской области в 2026 году планируется обеспечить жильем 188 детей-сирот — губернатор

09:21 | 14.02.2026 | Общество

Пенза, 14 февраля 2026. PenzaNews. Власти Пензенской области планируют обеспечить жильем 188 детей-сирот в 2026 году, на эти цели предусмотрено примерно 550 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фотография © PenzaNews

«В текущем году планируем обеспечить квартирами 188 ребят. На это предусмотрено порядка 550 млн. рублей», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 13 февраля.

Глава региона напомнил, что ранее в Пензенской области была ликвидирована очередь на жилье среди детей-сирот, теперь квартиры предоставляются в плановом порядке.

«В прошлом году передали 347 жилых помещений (из них 329 приобретенных), а также осуществили три выплаты для покупки жилья или погашения кредита. [...] Численность детей-сирот, обладающих правом на жилье, в регионе сократилась на 60%», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что для сохранения взятых темпов при поддержке прокуратуры Пензенской области была законодательно введена возможность приобретать квартиры площадью до 50 кв. метров, в то время как раньше верхний предел составлял 40 кв. метров.

«Поручил параллельно продолжать ремонт освободившихся жилых помещений, чтобы их можно было передавать детям-сиротам», — написал Олег Мельниченко.


