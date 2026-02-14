В Пензенской области в 2026 году планируется обеспечить жильем 188 детей-сирот — губернатор Общество

Пенза, 14 февраля 2026. PenzaNews. Власти Пензенской области планируют обеспечить жильем 188 детей-сирот в 2026 году, на эти цели предусмотрено примерно 550 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В текущем году планируем обеспечить квартирами 188 ребят. На это предусмотрено порядка 550 млн. рублей», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 13 февраля.

Глава региона напомнил, что ранее в Пензенской области была ликвидирована очередь на жилье среди детей-сирот, теперь квартиры предоставляются в плановом порядке.

«В прошлом году передали 347 жилых помещений (из них 329 приобретенных), а также осуществили три выплаты для покупки жилья или погашения кредита. [...] Численность детей-сирот, обладающих правом на жилье, в регионе сократилась на 60%», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что для сохранения взятых темпов при поддержке прокуратуры Пензенской области была законодательно введена возможность приобретать квартиры площадью до 50 кв. метров, в то время как раньше верхний предел составлял 40 кв. метров.

«Поручил параллельно продолжать ремонт освободившихся жилых помещений, чтобы их можно было передавать детям-сиротам», — написал Олег Мельниченко.