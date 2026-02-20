Олег Мельниченко провел рабочую встречу с Сергеем Малых и Татьяной Тихомировой Общество

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с академиками Российской академии образования Сергеем Малых и Татьяной Тихомировой в правительстве региона.

Фото: T.me/omelnichenko

«Поблагодарил академиков Российской академии образования Сергея Борисовича Малых и Татьяну Николаевну Тихомирову за масштабную научную работу, в которую включили Пензенскую область. В прошлом году порядка 9 тыс. наших школьников приняли участие во всероссийском исследовании, сейчас с большим вниманием ждем экспертных выводов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 20 февраля.

Он отметил, что Сергей Малых и Татьяна Тихомирова помогают пензенским психологам повышать профессиональный уровень, накануне они провели семинар-тренинг на базе губернского лицея.

«Поддержал высказанное на нашей встрече предложение подписать соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Российской академией образования. Повышение компетенций психологов позитивно скажется на образовательной системе региона в целом», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание на то, что современная действительность несет для подрастающего поколения целый ряд тотальных угроз, включая большую психологическую нагрузку.

«Помощь специалистов необходима, чтобы дети были спокойны, хорошо усваивали знания, выстраивали добрые отношения с окружающими, находили свое место во взрослой жизни. Психологическое благополучие подрастающего поколения — это фундамент стабильности общества и залог его развития», — подчеркнул он.