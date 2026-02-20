23:03:10 Пятница, 20 февраля
Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

15:29 | 20.02.2026 | Общество

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в органном зале филармонии в преддверии Дня защитника Отечества.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«Большая честь встретиться с земляками, которые защищают наше Отечество на фронте и в тылу, и в преддверии государственного праздника вручить им заслуженные награды. Ордена «За мужество и отвагу» вручил нашим военным: представителям ПАИИ, войсковых частей, ветеранам СВО. Благодаря их вкладу укрепляются Вооруженные силы РФ, стратегические объекты защищены, а мирные жители чувствуют себя в безопасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 20 февраля.

Он также выразил благодарность волонтерам за добровольческую деятельность и поддержку участников СВО.

«Без этого невозможно представить нашу общую Победу. Один из тех, кому присвоено звание «Почетный волонтер Пензенской области», — Рустам Ишкулов, куратор гуманитарной миссии молодежки Народного фронта. На освобожденных территориях он координирует работу волонтеров со всей страны. Под его руководством закрывают контуры зданий после обстрелов, доставляют гуманитарные грузы бойцам на передовую и мирным жителям», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко уточнил, что всего отмечены заслуги свыше 100 человек.

«Наградил более 100 человек. Военных и гражданских. Мужчин и женщин. Наших доблестных врачей и медсестер. Работников промышленных предприятий, коммунального хозяйства, строительной отрасли. Преподавателей и священнослужителей. Спортсменов и музыкантов. За каждой наградой — большая личная история, самоотверженный труд и безусловная вера в будущее нашей великой державы!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.


Актуальное

