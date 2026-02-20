Мэрия Пензы утвердила порядок перемещения транспорта, препятствующего работе спецтехники Общество

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Администрация Пензы утвердила порядок перемещения транспортных средств, препятствующих работе спецтехники по уборке и вывозу снега, работам по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, в зону видимости от исходного места на территории города. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«Теперь у коммунальщиков появилось право переставить автомобиль в зону видимости от исходного места, если он мешает уборке снега, а у ресурсников, если он блокирует доступ к месту аварии на инженерных коммуникациях. Поясню: если оставленная машина мешает работам, но при этом не нарушает ПДД, ее после неудачного поиска владельца вправе передвинуть не дальше чем на 50 метров», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 20 февраля.

Олег Денисов добавил, что в случае нарушения ПДД после фиксации данного факта сотрудником ГИБДД транспортное средство будет перемещено на спецстоянку.

«В таком случае собственнику ТС нужно будет заплатить штраф за нарушение ПДД и возместить расходы на эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке», — отметил он.

Глава города обратил внимание на то, что текущей зимой было немало ситуаций, когда приходилось разворачивать колонну снегоуборочной техники из-за невозможности расчистить тот или иной участок, в результате проезжая часть была сужена, график работ — сорван, а жители были вынуждены терпеть неудобства.

«Особенно остро ситуация ощущалась, когда возникали задержки при ликвидации утечки на инженерных сетях. Ресурсоснабжающим компаниям нужно было тратить значительное количество времени на поиски автовладельца, заблокировавшего подъезд спецтехники к месту аварии. Больше всех от этого страдали потребители коммунальных услуг», — констатировал Олег Денисов.

«Теперь решать подобные проблемы станет проще, но рекомендую все-таки их не создавать», — резюмировал глава Пензы.