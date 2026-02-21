В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Общество

Пенза, 21 февраля 2026. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 20 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Его гостями стали участники СВО и члены их семей, кадровые военные и ветераны Вооруженных сил РФ, курсанты артиллерийского инженерного института, сотрудники силовых ведомств, волонтеры и работники пензенских предприятий.

«Мы чествуем смелых, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Отчизне. Выражаем признательность всем, кто самоотверженно защищал и защищает самые главные ценности нашего народа: семью, детей, мир и безопасность», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что жители региона во все времена проявляли себя храбрыми воинами и патриотами, а сегодняшние защитники Отечества являются достойными наследниками поколения победителей.

Руководитель субъекта федерации напомнил, что 2 тыс. 341 житель Пензенской области удостоен государственных наград за участие в специальной военной операции.

«Современная война — это война беспилотных технологий и радиоуправляемых систем. Многие подвиги на СВО наши ребята совершают с использованием малозаметного, высокоскоростного и сверхманевренного оружия. Наши бойцы уничтожают личный состав противника, места дислокации, технику на фронте и в тылу врага», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор отдельно акцентировал внимание на том, какой вклад строители и работники жилищно-коммунальной сферы Пензенской области вносят в восстановление инфраструктуры подшефных Токмакского и Пологовского районов Запорожской области.

«В этих районах более 30 лет люди не видели капремонта инженерных сетей, школ, больниц, не получали качественных коммунальных услуг. За 4 года работы силами наших специалистов и местных жителей восстановлено 55 объектов. В программу 2026 года включено 18 объектов», — уточнил он.

В продолжение мероприятия Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто помогает участникам СВО, в том числе волонтеров, медицинских работников, священнослужителей и артистов, которые поддерживают дух бойцов.

Глава региона подчеркнул, что нынешним защитникам Отечества растет достойная смена: более 17 тыс. юношей являются воспитанниками патриотических клубов, 6 тыс. — прошли допризывную подготовку в учебном центре «Авангард», 1,5 тыс. студентов колледжей и вузов участвуют в работе отряда содействия полиции «Тигр», сотни юнармейцев ежегодно соревнуются, чтобы попасть на окружные сборы «Гвардеец».

«Спасибо и низкий поклон ветеранам. Семьям героев. Всем военнослужащим и военнообязанным. Всем, кто на своем боевом посту и на рабочем месте защищает Родину. Желаю скорейшей победы, мира и процветания нашей родной земле», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.