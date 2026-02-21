В Пензенской области планируется учредить ордена Ермина, Бочкарева и Мясникова Общество

Пенза, 21 февраля 2026. PenzaNews. Три новые награды — орден Ермина, орден Бочкарева и орден Мясникова — планируется учредить в Пензенской области. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О наградах Пензенской области».

Согласно законопроекту, который внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона, орден Ермина будет являться высшей наградой Пензенской области.

«Орденом Ермина награждаются выдающиеся представители отраслей народного хозяйства за исключительные заслуги, способствующие развитию и процветанию Пензенской области», — говорится в проекте закона.

В нем указано также, что «орденом Бочкарева награждаются граждане за заслуги в формировании эффективных управленческих команд в системе государственного и муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы Пензенской области».

«Орденом Мясникова награждаются граждане за заслуги в сохранении, популяризации и развитии культуры, искусства, спорта, связанные с развитием музейного дела, театрального искусства и народного творчества, созданием памятных сооружений и спортивных объектов», — добавляется в законопроекте.

Из него следует, что орден «За заслуги перед Пензенской областью» больше не будет являться высшей наградой региона, соответствующее приложение к закону будет изложено в новой редакции.

«Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» награждаются граждане за заслуги, связанные с социально-экономическим развитием Пензенской области, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, обеспечением прав и свобод человека и гражданина. Орден «За заслуги перед Пензенской областью» имеет три степени. Высшей степенью ордена является I степень. Награждение орденом «За заслуги перед Пензенской областью» осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей», — сказано в проекте закона.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 27 февраля.