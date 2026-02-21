Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Шмидта в Пензе Общество

Пенза, 21 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного многоквартирного дома на улице Шмидта в Пензе.

«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Шмидта города Пензы. Конструкции здания 1953 года постройки разрушаются, горячее водоснабжение отсутствует, помещения затапливаются. Из-за неисправностей коммуникаций в 2021 году произошла утечка угарного газа. В 2019 году строение ввиду высокой степени износа признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, сроки расселения установлены лишь на 2030 год. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Указанная ситуация освещалась в сети интернет», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.