Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

Фото: Pnzreg.ru

«Уважаемые военнослужащие и ветераны! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Праздник имеет особое значение в нашей стране и ее истории. Он знаменует многочисленные победы русских воинов и объединяет поколения, которые защищали и защищают самые главные ценности: мир и безопасность, семью и детей», — отметил глава региона.

Он добавил, что каждая пензенская семья гордится своими героями.

«Они сражались в боях Великой Отечественной, отстаивали интернациональные интересы страны в советскую эпоху. И в наши дни тысячи российских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев воюют за будущее России, за право наших детей на свободу и независимость. Наши герои, участвующие в специальной военной операции, встали на пути поднявшего голову нацизма и мужественно сражаются, оттесняя врага», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что бойцы вернутся домой с победой.

«Следуя заветам отцов и дедов, мы воспитываем нашу молодежь в духе патриотизма и традиционных российских ценностей. Мы прививаем им гордость за страну и уверенность в своих силах. Находясь в тылу, мы отдаем все силы для поддержки нашей армии и земляков на линии боевого соприкосновения. Мы продолжаем собирать и доставлять гуманитарные грузы, восстанавливаем освобожденные города и поселки, поддерживаем семьи участников и ветеранов СВО. Это наш святой долг, и мы его выполним», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко пожелал нынешним и будущим защитникам Отечества, ветеранам, а также всем, кто делом доказывает преданность Родине, крепкого здоровья, любви, поддержки родных и близких, успехов во всех начинаниях и славных побед.