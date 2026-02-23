Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Этот праздник олицетворяет доблесть и мужество российских солдат и офицеров, воинскую славу нашего государства и его боевую мощь. В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, всех тех, кто защищал и защищает независимость и суверенитет нашей Родины, кто обеспечивал и обеспечивает безопасность наших граждан. Низкий поклон всем военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и тем, кто сегодня с оружием в руках в зоне СВО отстаивает интересы России! Вы наша гордость и образец истинного патриотизма!» — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости, бодрости духа, счастья, добра и успехов во всех начинаниях.

«Пусть над Россией всегда будет мирное небо!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.