Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем защитника Отечества.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня мы с особой гордостью и глубокой признательностью вспоминаем всех, кто в разное время героически стоял на страже свободы и независимости нашей страны. Чьи мужество, стойкость и бескорыстное служение Родине стали частью исторической памяти нации и вдохновением для молодых поколений. В первую очередь низкий поклон нашим дорогим ветеранам за бесценный вклад в развитие и укрепление государства. Поколение победителей является для всех нас примером несгибаемой силы духа и подлинного патриотизма», — отметил он.

Олег Денисов добавил, что особой признательности заслуживают те, кто в настоящее время несет нелегкую службу во имя защиты безопасности и суверенитета Отчизны.

«Бойцы специальной военной операции достойно продолжают дело своих дедов и прадедов. Скорейшего вам возвращения домой целыми и невредимыми. Уверен, победа будет за нами!» — подчеркнул он.

Глава города пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

«Пусть в каждом доме будет мир, в каждой семье — счастье, а в сердце каждого из нас — гордость за великую Россию!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.