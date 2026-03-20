Олег Мельниченко принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-летию Георга Мясникова

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-летию советского партийного, государственного и общественного деятеля Георга Мясникова, который в 1961–1964 и 1965–1986 годах являлся вторым секретарем пензенского обкома КПСС.

Глава региона возложил цветы к бюсту Георга Мясникова в центре Пензы, который был открыт в 2024 году.

Благодаря 25-летней работе Георга Мясникова в должности второго секретаря пензенского обкома КПСС, появились сотни объектов культуры, многие из которых стали визитными карточками региона.

«Очень хорошо, что сегодня с нами сын нашего выдающегося земляка, благодаря поддержке Михаила Георговича мы издаем дневники его отца, внесшего огромный вклад в развитие Пензенской области», — отметил Олег Мельниченко.

«Важно, что пришла молодежь. Это значит, что Георг Васильевич живет в сердцах новых поколений. Горд, что мне посчастливилось хранить и развивать оставленное им наследие», — подчеркнул он.

Читайте также

Георгу Мясникову посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области

Георг Мясников инициировал перестройку деятельности лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музеев В.Г. Белинского и А.Н. Радищева, при его участии появился целый ряд музеев — одной картины, народного творчества, литературный, музей театра имени В.Э. Мейерхольда, музеи Н.Н. Бурденко и В.О. Ключевского в Пензе, музей А.Г. Малышкина в Мокшане, музей А.И. Куприна в Наровчате, а также памятник Первопоселенцу.

«Георг Васильевич нес культуру во все отрасли, которыми занимался: в торговлю и социальную сферу, в школу и на ферму, в строительство, в городской быт и в жизнь сельских тружеников. И, конечно, сам он был человеком высочайшего уровня культуры, настоящим русским интеллигентом в лучшем смысле этого слова», — сказал Олег Мельниченко.

«Самое главное — он горячо радел за людей. Глубоко вникал в каждую проблему, помогал всем, кто нуждался в поддержке. Недаром его называли «народный секретарь», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Мясников Георг Васильевич — советский партийный, государственный и общественный деятель, второй секретарь пензенского обкома КПСС (1961–1964, 1965–1986), секретарь обкома (1964–1965), заместитель председателя правления Российского фонда культуры (1991–1992).

Родился 20 марта 1926 года в селе Коповка Керенского уезда Пензенской губернии.

Летом 1933 года вместе с матерью переехал в поселок Новый Снопок Орехово-Зуевского района Московской области.

В 1939 году окончил 7-летнюю школу.

В 1939–1941 годах учился в ореховском торфяном техникуме, который был закрыт после начала войны.

С марта 1942 года по сентябрь 1943 года был рабочим и техником по добыче торфа на ореховском торфяном предприятии.

С сентября 1943 года по май 1944 года учился в торфяном техникуме Московского торфяного института, но не окончил его.

В годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, в том числе на комсомольской работе. Был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

С декабря 1945 года по апрель 1946 года — слушатель Московской комсомольской школы. С сентября 1948 года по май 1950 года — слушатель Центральной комсомольской школы при ЦК КПСС в Москве. С сентября 1955 года по июль 1958 года обучался в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

В 1961–1964 и 1965–1986 годах работал вторым секретарем пензенского обкома КПСС, а в 1964–1965 — секретарем.

В 1986 году стал первым заместителем председателя правления Советского фонда культуры, руководителем которого был академик Дмитрий Лихачев.

14 февраля 1992 года покинул пост после затяжного конфликта с главой фонда и его окружением.

Скончался 18 июля 1996 года в Москве.

Георг Мясников внес значительный вклад в создание в Пензенской области объектов культуры, спортивных объектов, подростковых клубов и мест отдыха. Активно участвовал в реконструкции государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музея-усадьбы В.Г. Белинского, музея А.Н. Радищева. При его участии был создан целый ряд музеев в Пензе и области.

В частности, благодаря Георгу Мясникову в Пензе появился единственный в стране и в мире музей одной картины, который носит его имя.

По личной инициативе Георга Мясникова были созданы памятник Первопоселенцу, «Пугачевский камень» и бюст героя Отечественной войны, поэта Дениса Давыдова, мемориал в честь Александра Блока в Колышлейском районе, скульптура «Старик Хопер» в селе Кучки.

Он был инициатором строительства в Пензе стадиона «Темп» с искусственным ледовым покрытием, дворца водного спорта, тропы здоровья в парке имени В.Г. Белинского.