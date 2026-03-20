В Кузнецке прошли пожарно-тактические учения

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Пожарно-тактические учения прошли в здании торгового центра «Гулливер» в Кузнецке Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону, согласно сценарию учений, в спортивном магазине на первом этаже возникло возгорание, несколько человек остались внутри.

«Сотрудники объекта незамедлительно сообщили об условном пожаре и организовали эвакуацию персонала и посетителей. [...] Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели разведку, организовали спасение людей при помощи звеньев газодымозащитной службы, высотной техники, потушили условный пожар», — сказано в тексте.

Отмечается, что руководитель учений, и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Севостьянов давал сотрудникам кузнецкого гарнизона дополнительные вводные задачи. Так, согласно одной из них, звено газодымозащитной службы попало под завал. На помощь ему быстро пришло другое звено. Газодымозащитники переподключили коллег к своим баллонам, извлекли их из-под условных завалов и вывели на свежий воздух.

«В рамках практических действий отработаны вопросы взаимодействия сотрудников МЧС России с руководством объекта. Цели достигнуты, все службы с поставленными задачами справились», — говорится в сообщении.