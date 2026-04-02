Пензенский губернатор и глава ДНР обсудили укрепление взаимодействия между регионами

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудили укрепление взаимодействия между регионами в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Донецке.

«Обсудили с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным укрепление взаимодействия между нашими регионами. Он отметил, что сотрудничество Донецкой народной республики и Пензенской области перерастает в настоящую дружбу», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в четверг, 2 апреля.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о важности развития связей между территориями России. Мы развиваем социально-экономическое сотрудничество и промышленную кооперацию. В 2022 году начали эту работу практически с нуля. В 2023-м взаимодействие с партнерами из ДНР вели шесть пензенских предприятий, на сегодняшний день их уже 11», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что специалисты пензенского «Мостовика» активно восстанавливают дорожное хозяйство Донецкой народной республики, в этом году компания ведет работы на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» и начала капитальный ремонт еще трех дорог.

«Как подчеркнул Денис Владимирович, после нашей общей победы сотрудничество Пензенской области и ДНР будет только укрепляться. Пригласил его посетить летом лермонтовский праздник в «Тарханах». Будем усиливать не только экономические, но также культурные и дружеские связи», — написал Олег Мельниченко.