В Пензенской области 32 ветерана получили выплату ко Дню Победы Общество

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. 32 ветерана получили ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения Социального фонда России по региону.

«Выплаты были назначены проактивно по имеющимся в отделении СФР по Пензенской области данным. Денежные средства поступили ветеранам вместе с пенсией в апреле в установленные им даты доставки», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что ежегодная выплата устанавливается ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.

«Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе Великой Отечественной войны, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям», — добавляется в тексте.