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В Пензе завершаются восстановительные работы в домах, поврежденных в результате атаки БПЛА

13:28 | 07.07.2026 | Общество

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Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Работы в домах, поврежденных в результате атаки БПЛА, завершаются в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города во вторник, 7 июля.

В Пензе завершаются восстановительные работы в домах, поврежденных в результате атаки БПЛА

Фото: Penza-gorod.ru

«В большинстве многоквартирных домов мероприятия по замене окон закончены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в оставшемся МКД основная часть работ выполнена.

«Демонтированы деформированные оконные и балконные рамы, установлены новые окна, балконные блоки, заменены стекла в квартирах с пластиковым остеклением. В настоящее время подрядная организация завершает устройство последнего балконного блока с козырьком», — уточняется в сообщении.

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«Данные мероприятия проводятся по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», — отмечается в тексте.

1 июля 2026 года на Пензу была совершена атака вражеских беспилотников.

Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, укронацисты ударили по двум предприятиям, на одном из которых были ранены два человека: женщине медицинскую помощь оказали амбулаторно, мужчина получил серьезные осколочные ранения и был экстренно прооперирован.

По словам главы региона, также в результате атаки дронов взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах.


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