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Заслуженный строитель России Роберт Холодков скончался на 87-м году жизни

10:13 | 11.07.2026 | Общество

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Пенза, 11 июля 2026. PenzaNews. Заслуженный строитель России Роберт Холодков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Заслуженный строитель России Роберт Холодков скончался на 87-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Роберт Анатольевич отдал профессии много лет и прошел путь от мастера до главного инженера строительного треста. Несмотря на солидный возраст, оставался важной частью профессионального сообщества. Регулярно принимал участие в профессиональных городских мероприятиях», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что Роберт Холодков был награжден орденом «Знак Почета», медалью ВДНХ, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

«Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области выражает искренние соболезнования родным и близким», — добавляется в тексте.

В нем указано, что прощание с покойным пройдет на Ново-Западном кладбище 12 июля.


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