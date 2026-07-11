Заслуженный строитель России Роберт Холодков скончался на 87-м году жизни Общество

Пенза, 11 июля 2026. PenzaNews. Заслуженный строитель России Роберт Холодков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

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«Роберт Анатольевич отдал профессии много лет и прошел путь от мастера до главного инженера строительного треста. Несмотря на солидный возраст, оставался важной частью профессионального сообщества. Регулярно принимал участие в профессиональных городских мероприятиях», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что Роберт Холодков был награжден орденом «Знак Почета», медалью ВДНХ, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

«Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области выражает искренние соболезнования родным и близким», — добавляется в тексте.

В нем указано, что прощание с покойным пройдет на Ново-Западном кладбище 12 июля.