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В Пензенской области родители 33,5 тыс. детей получают единое пособие

13:40 | 11.07.2026 | Общество

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Пенза, 11 июля 2026. PenzaNews. Родители 33,5 тыс. детей получают единое пособие в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Социального фонда России.

В Пензенской области родители 33,5 тыс. детей получают единое пособие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главным условием выплаты остается уровень дохода. В 2026 году для назначения единого пособия требуется наличие трудового дохода не ниже 8-кратного размера МРОТ за 12-месячный расчетный период. [...] При этом ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения — 15,9 тыс. рублей. Исключение составляют многодетные семьи, чей доход превышает установленный уровень не более чем на 10%», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что для принятия решения об установлении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи на предмет нуждаемости.

«При подаче заявления родитель указывает семейное положение, а также получает ли алименты и их размер. Если раньше минимальная сумма алиментов, идущая в доход семьи, рассчитывалась исходя из МРОТ, то с 1 марта 2026 года она рассчитывается исходя из размера среднемесячной номинальной заработной платы (СНЗП) за прошлый год. Изменения касаются родителей в разводе, которые не взыскали по суду алименты на содержание детей. Для заявлений, поданных с 1 июня 2026 года, размер СНЗП составляет 67,3 тыс. рублей», — добавляется в сообщении.


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