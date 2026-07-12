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В Пензенской области завершен пятый поток курса комплексной реабилитации ветеранов СВО

12:23 | 12.07.2026 | Общество

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Пенза, 12 июля 2026. PenzaNews. Пятый поток курса комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, реализуемого в рамках проекта «Сурское мужество», завершен в арт-поместье «Новые берега» в Пензенской области.

В Пензенской области завершен пятый поток курса комплексной реабилитации ветеранов СВО

Фото: Trud.pnzreg.ru

Его участниками стали 13 жителей Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, которые на протяжении 21 дня проходили медицинскую реабилитацию, трудовые стажировки в формате мастер-классов, а также курс основам предпринимательской деятельности и бизнес-проектированию.

«Сегодня мы с уверенностью можем говорить об эффективности проекта. Участники пятой смены показали достойные результаты: они активно включились в работу и старательно следовали рекомендациям специалистов. Особенно ценно, что ветераны из других регионов захотели развивать похожие инициативы у себя. Это лучшая оценка нашей работы», — отметил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

По информации пресс-службы Минтруда региона, трое выпускников пятого потока разработали собственные бизнес-проекты. Михаил Колиганов из Земетчинского района планирует оказывать услуги на мини-тракторе, Дмитрий Чичин из Ульяновской области намерен заниматься изготовлением изделий на 3D-принтере, Алексей Свистунов из Самарской области будет оказывать услуги гидравлического ямобура.


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