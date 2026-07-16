14:45:04 Четверг, 16 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко осмотрел обновленный мост через Ижмору

10:26 | 16.07.2026 | Общество

Печать

Земетчино, 16 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Земетчинский район осмотрел реконструированный мост через реку Ижмору, который расположен на дороге регионального значения, входящей в опорную сеть Пензенской области, и стал уже четвертым мостом, обновленным на данной трассе с 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Олег Мельниченко осмотрел обновленный мост через Ижмору

Фото: Pnzreg.ru

«Протяженность нового моста составила 37,18 метра. Ширина проезжей части — 6 метров. Ширина тротуаров — 1 метр. Ширина моста — 11,22 метра. Для сравнения: ширина старого моста [была] 9 метров», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что работы были начаты в июне 2025 года со строительства временной объездной дороги, затем был демонтирован старый мост и дан старт возведению нового.

Фото: Pnzreg.ru

«В процессе реконструкции для укрепления фундамента будущего моста были забиты сваи и выполнено устройство двух новых массивных опор, на которые были смонтированы балки пролетного строения, уложена гидроизоляция. Выполнено асфальтирование проезжей части и тротуаров на мосту, а также капитально отремонтированы подходы к искусственному сооружению. Установлены новые перильные и барьерные ограждения. Завершен монтаж устройства водоотвода с очистными резервуарами», — уточняется в сообщении.

В тексте также обращается внимание на то, что рядом с мостом в 2026 году будет завершен ремонт асфальтобетонного покрытия 13-километрового участка дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино».


Читайте также
Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения
В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю В Пензе ремонт библиотеки №7 продлится до осени
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама