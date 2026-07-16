Олег Мельниченко осмотрел обновленный мост через Ижмору Общество

Земетчино, 16 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Земетчинский район осмотрел реконструированный мост через реку Ижмору, который расположен на дороге регионального значения, входящей в опорную сеть Пензенской области, и стал уже четвертым мостом, обновленным на данной трассе с 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Протяженность нового моста составила 37,18 метра. Ширина проезжей части — 6 метров. Ширина тротуаров — 1 метр. Ширина моста — 11,22 метра. Для сравнения: ширина старого моста [была] 9 метров», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что работы были начаты в июне 2025 года со строительства временной объездной дороги, затем был демонтирован старый мост и дан старт возведению нового.

Фото: Pnzreg.ru

«В процессе реконструкции для укрепления фундамента будущего моста были забиты сваи и выполнено устройство двух новых массивных опор, на которые были смонтированы балки пролетного строения, уложена гидроизоляция. Выполнено асфальтирование проезжей части и тротуаров на мосту, а также капитально отремонтированы подходы к искусственному сооружению. Установлены новые перильные и барьерные ограждения. Завершен монтаж устройства водоотвода с очистными резервуарами», — уточняется в сообщении.

В тексте также обращается внимание на то, что рядом с мостом в 2026 году будет завершен ремонт асфальтобетонного покрытия 13-километрового участка дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино».