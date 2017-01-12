В Пензе 19 и 20 января пройдет чемпионат области по прыжкам в воду Спорт Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Чемпионат Пензенской области по прыжкам в воду пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» 19 и 20 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие уровень подготовки, соответствующий II разряду. Они будут выступать по программе мастеров спорта. Сильнейших выявят на 3-метровом трамплине, вышке высотой 5, 7 и 10 метров в индивидуальном зачете и синхронных прыжках. Девушкам предстоит выполнить по пять прыжков, а мужчинам — по шесть. На основе результатов турнира будет произведено комплектование сборной Пензенской области для участия в Кубке России. Торжественное открытие соревнований намечено на 19 января, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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