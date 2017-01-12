В Пензе 19 и 20 января пройдет чемпионат области по прыжкам в воду
Печать
Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Чемпионат Пензенской области по прыжкам в воду пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» 19 и 20 января.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие уровень подготовки, соответствующий II разряду. Они будут выступать по программе мастеров спорта.
Сильнейших выявят на 3-метровом трамплине, вышке высотой 5, 7 и 10 метров в индивидуальном зачете и синхронных прыжках.
Девушкам предстоит выполнить по пять прыжков, а мужчинам — по шесть.
На основе результатов турнира будет произведено комплектование сборной Пензенской области для участия в Кубке России.
Торжественное открытие соревнований намечено на 19 января, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.