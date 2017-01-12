16:32:14 Четверг, 12 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе 19 и 20 января пройдет чемпионат области по прыжкам в воду

14:42 | 12.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Чемпионат Пензенской области по прыжкам в воду пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» 19 и 20 января.

В Пензе 19 и 20 января пройдет чемпионат области по прыжкам в воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие уровень подготовки, соответствующий II разряду. Они будут выступать по программе мастеров спорта.

Сильнейших выявят на 3-метровом трамплине, вышке высотой 5, 7 и 10 метров в индивидуальном зачете и синхронных прыжках.

Девушкам предстоит выполнить по пять прыжков, а мужчинам — по шесть.

На основе результатов турнира будет произведено комплектование сборной Пензенской области для участия в Кубке России.

Торжественное открытие соревнований намечено на 19 января, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла раньше обычного Выездные семинары для пензенских аграриев стартуют 25 января
В Пензе планируется открыть новые офисы врачей общей практики Вступил в силу приговор ударившему топором собутыльника ревнивцу из Сердобска
Школьница из Пензенской области удостоена знака «Горячее сердце» Под Пензой 15-летний подросток обвиняется в убийстве пенсионерки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама