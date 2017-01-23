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Денис Айрапетян из Пензы выступит на Кубке мира по шорт-треку в Дрездене

12:53 | 23.01.2017 | Спорт

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Денис Айрапетян в составе сборной России выступит на пятом этапе Кубка мира по шорт-треку, который стартует в Дрездене 3 февраля.

Денис Айрапетян из Пензы выступит на Кубке мира по шорт-треку в Дрездене. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте ЦСП, соревнования завершатся 5 февраля.

Затем спортсменам предстоит бороться за победу на последнем этапе Кубка мира в Минске с 10 по 12 февраля.

В состав мужской сборной на заключительных этапах данных соревнований вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Ситников, а женской — Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, Екатерина Константинова и Евгения Захарова.
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