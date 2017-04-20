Пенза не примет ЧМ по бодибилдингу из-за отсутствия международного аэропорта Спорт

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Пенза не выбрана местом проведения чемпионата мира по бодибилдингу из-за отсутствия в городе международного аэропорта. Об этом сообщил известный бодибилдер, обладатель титула «Мистер Вселенная – 2009» Алексей Нетесанов.

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«Популярность бодибилдинга в Пензе намного выше, чем в остальных городах России. Пенза входит в тройку [лидеров] и по тренажерным залам, и по количеству занимающихся. Москва, Питер, Пенза, дальше идет Казань и Екатеринбург, но, к сожалению, в положении о проведении чемпионата мира есть такой пункт, как международный аэропорт. Пока в Пензе у нас его нет, поэтому соревнования проходят в Самаре», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной открытому Кубку городов России по фитнесу и бодибилдингу, который пройдет в Пензе в субботу, 29 апреля.

Алексей Нетесанов отметил, что процедура голосования по выбору места проведения международных соревнований была очень сложной — в качестве возможных вариантов рассматривались Бразилия, Италия и Россия.

«Очень многие страны, в том числе Америка, выступили против проведения чемпионата мира именно в России. […] Извините за нескромность, но просто [мой] авторитет спортсмена как «Мистера Вселенная» на конференции был очень высок, поэтому с небольшим отрывом 200 стран проголосовали за проведение чемпионата мира в России. Еще раз повторяю, что это будет впервые и думаю, что это первый и последний раз. Ну, на моем веку», — сказал известный бодибилдер.