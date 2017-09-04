Анастасия Близнюк завоевала два «золота» и «серебро» на чемпионате мира Спорт

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Представительница Пензенской области Анастасия Близнюк завоевала две золотые медали и одну серебряную на чемпионате мира по художественной гимнастике, который завершился в итальянском Пезаро в минувшее воскресенье, 3 сентября.

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Сборная России, в которую наряду с ней входят Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Ксения Полякова и Мария Кравцова, стала первой в олимпийской дисциплине — групповом многоборье, а также в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.

Кроме того, россиянки показали второй результат в упражнении с пятью обручами. Этот вид выиграли хозяйки соревнований.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в спортшколе олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой, в новом олимпийском цикле Анастасия Близнюк выходит на помост в новом для себя качестве — капитана команды.