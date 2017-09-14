Пензенский «Дизель» одержал первую победу в рамках чемпионата ВХЛ сезона 2017–2018 годов Спорт Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над клубом «Торос» из Нефтекамска в выездном мачте чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в минувшую среду, 13 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Это стало первой победой пензенской команды в новом сезоне. Счет был открыт уже на второй минуте встречи — шайбу в ворота «Тороса» забросил Владислав Барулин. В начале второго периода вновь отличился игрок «Дизеля» Иван Воробьев. Через 10 минут точный удар по воротам пензенской команды нанес Станислав Голованов. Читайте также

Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду Точку в матче поставил пензенский хоккеист Роман Людучин. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Дизеля». Таким образом, после трех игр пензенская команда набрала 3 очка и занимает 16 место в турнирной таблице. Следующую встречу «Дизель» проведет в Перми в предстоящую пятницу, 15 сентября. Соперником выступит местный клуб «Молот-Прикамье». Нашли ошибку в тексте?

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