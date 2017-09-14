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Пензенский «Дизель» одержал первую победу в рамках чемпионата ВХЛ сезона 2017–2018 годов

09:01 | 14.09.2017 | Спорт

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над клубом «Торос» из Нефтекамска в выездном мачте чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в минувшую среду, 13 сентября.

Пензенский «Дизель» одержал первую победу в рамках чемпионата ВХЛ сезона 2017–2018 годов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это стало первой победой пензенской команды в новом сезоне.

Счет был открыт уже на второй минуте встречи — шайбу в ворота «Тороса» забросил Владислав Барулин.

В начале второго периода вновь отличился игрок «Дизеля» Иван Воробьев. Через 10 минут точный удар по воротам пензенской команды нанес Станислав Голованов.

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Точку в матче поставил пензенский хоккеист Роман Людучин.

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Дизеля».

Таким образом, после трех игр пензенская команда набрала 3 очка и занимает 16 место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Перми в предстоящую пятницу, 15 сентября. Соперником выступит местный клуб «Молот-Прикамье».
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