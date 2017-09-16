Пензенский «Дизель» уступил «Молоту-Прикамью» в Перми Спорт

Пенза, 16 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Молот-Прикамье» из Перми в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017‒2018 годов, состоявшемся в минувшую пятницу, 15 сентября.

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Первый период команды играли на равных, однако во второй двадцатиминутке преимуществом завладела пермская команда ― на 23-й минуте точный удар по воротам «Дизеля» нанес Алексей Филиппов, а еще через некоторое время ― Рафаэль Бикмуллин.

В заключительном игровом отрезке ситуация не изменилась ― в самом начале успешно большинство «Молота-Прикамья» реализовал Иван Кузнецов. Через 2 минуты ему ответил Никита Иванов из «Дизеля».

Точку во встрече поставил хоккеист из Перми Максим Салахов, который, забросив шайбу в пустые ворота, довел счет в матче до 4:1.

Таким образом, после четырех встреч «Дизель» набрал три очка и опустился на 20 место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет в Казани, где в воскресенье, 24 сентября, сыграет с местным «Барсом».