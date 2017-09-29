Пензенские спортсмены примут участие в «Гонках четырех» Спорт

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех», которые пройдут в подмосковном Лыткарино с 30 сентября по 1 октября.

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Честь региона будут защищать 57 учащихся областной станции юных туристов, центра «Спутник», центра детского творчества Бессоновского района, а также Станции юных техников Нижнеломовского района.

Всего участие в «Гонке четырех» примут более 1 тыс. 200 команд из регионов России и стран ближнего зарубежья.

В программе намечены соревнования на дистанциях протяженностью от 5 до 15 км. Спортсменам предстоит преодолеть природные препятствия с помощью технических приемов и специального туристского снаряжения, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.