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Пензенские спортсмены примут участие в «Гонках четырех»

13:38 | 29.09.2017 | Спорт

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех», которые пройдут в подмосковном Лыткарино с 30 сентября по 1 октября.

Пензенские спортсмены примут участие в «Гонках четырех»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Честь региона будут защищать 57 учащихся областной станции юных туристов, центра «Спутник», центра детского творчества Бессоновского района, а также Станции юных техников Нижнеломовского района.

Всего участие в «Гонке четырех» примут более 1 тыс. 200 команд из регионов России и стран ближнего зарубежья.

В программе намечены соревнования на дистанциях протяженностью от 5 до 15 км. Спортсменам предстоит преодолеть природные препятствия с помощью технических приемов и специального туристского снаряжения, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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