12:06:33 Четверг, 26 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские футболистки в составе сборной готовятся к участию в Юношеских олимпийских играх

11:45 | 26.10.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Представительницы пензенской «Лагуны-УОР» Екатерина Енина, Яна Зимирова, Екатерина и Мария Самойловы в составе сборной России по мини-футболу готовятся к участию в квалификационном этапе Юношеских олимпийских игр 2018 года.

Пензенские футболистки в составе сборной готовятся к участию в Юношеских олимпийских играх. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В состав команды также вошли вратари Александра Колесова из нижегородского «Локомотива», Рина Команрова из екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара», Юлия Хлюстова из санкт-петербургской «Авроры», а также полевые игроки Арина Дудолева, Анна Жигулина, Евгения Коваленко, Александра Косорукова, Екатерина Митрофанова, Алена Семенова из «Авроры», Кристина Хавич, Валерия Хлебосолова, Яна Шабалина из московского «МосПолитеха» и Анастасия Пекарская, Татьяна Хабарова из «ВИЗ-Синары».

Квалификационный этап Юношеских олимпийских игр пройдет с 1 по 4 ноября.

Россиянки будут проходить отбор в Испании, где сыграют в группе «В» со сборными Румынии, Казахстана и местной национальной командой.

Параллельно в группе «А» за право выступить на Юношеских олимпийских играх будут бороться девушки из Португалии, Италии, Украины и Азербайджана.

На игры поедут команды, занявшие первые места в каждой из групп. Согласно регламенту отборочного этапа, каждая команда должна быть представлена 10 игроками, сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали четверо пешеходов В Пензенской области за октябрь отгружено почти 450 вагонов зерна
Оскорбивший полицейских в Краснодарском крае пензенец оштрафован на 15 тыс. рублей Банку «Кузнецкий» исполнилось 27 лет
Дальнобойщики из Алтайского края предстанут перед судом за грабеж в Пензенской области В Пензе обсудили актуальные вопросы офтальмологии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама