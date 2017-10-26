Пензенские футболистки в составе сборной готовятся к участию в Юношеских олимпийских играх Спорт

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Представительницы пензенской «Лагуны-УОР» Екатерина Енина, Яна Зимирова, Екатерина и Мария Самойловы в составе сборной России по мини-футболу готовятся к участию в квалификационном этапе Юношеских олимпийских игр 2018 года.

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В состав команды также вошли вратари Александра Колесова из нижегородского «Локомотива», Рина Команрова из екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара», Юлия Хлюстова из санкт-петербургской «Авроры», а также полевые игроки Арина Дудолева, Анна Жигулина, Евгения Коваленко, Александра Косорукова, Екатерина Митрофанова, Алена Семенова из «Авроры», Кристина Хавич, Валерия Хлебосолова, Яна Шабалина из московского «МосПолитеха» и Анастасия Пекарская, Татьяна Хабарова из «ВИЗ-Синары».

Квалификационный этап Юношеских олимпийских игр пройдет с 1 по 4 ноября.

Россиянки будут проходить отбор в Испании, где сыграют в группе «В» со сборными Румынии, Казахстана и местной национальной командой.

Параллельно в группе «А» за право выступить на Юношеских олимпийских играх будут бороться девушки из Португалии, Италии, Украины и Азербайджана.

На игры поедут команды, занявшие первые места в каждой из групп. Согласно регламенту отборочного этапа, каждая команда должна быть представлена 10 игроками, сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».