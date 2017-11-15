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Денис Айрапетян из Пензы заявлен для участия в этапе Кубка мира по шорт-треку

09:10 | 15.11.2017 | Спорт

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский спортсмен Денис Айрапетян заявлен для участия в четвертом этапе Кубка мира по шорт-треку, который пройдет в Сеуле с 17 по 19 ноября.

Денис Айрапетян из Пензы заявлен для участия в этапе Кубка мира по шорт-треку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что он выступит на дистанции 1,5 тыс. метров.

Также честь России будут отстаивать Виктор Ан, который пробежит 500 и 1,5 тыс. метров, Владимир Григорьев — 500 метров, Семен Елистратов — 500 и 1 тыс. метров, Павел Ситников — 1 тыс. метров и Александр Шульгинов — 1 тыс. и 1,5 тыс. метров.

Среди женщин за победу будут бороться Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина и Евгения Захарова, которые выступят на дистанции 500 метров, а также Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова — 1 тыс. и 1,5 тыс. метров, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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