Денис Айрапетян из Пензы заявлен для участия в этапе Кубка мира по шорт-треку Спорт

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский спортсмен Денис Айрапетян заявлен для участия в четвертом этапе Кубка мира по шорт-треку, который пройдет в Сеуле с 17 по 19 ноября.

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Предполагается, что он выступит на дистанции 1,5 тыс. метров.

Также честь России будут отстаивать Виктор Ан, который пробежит 500 и 1,5 тыс. метров, Владимир Григорьев — 500 метров, Семен Елистратов — 500 и 1 тыс. метров, Павел Ситников — 1 тыс. метров и Александр Шульгинов — 1 тыс. и 1,5 тыс. метров.