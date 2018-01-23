Денис Айрапетян не включен в число потенциальных участников Олимпиады — Кравцов Спорт

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что, по предварительным данным, пензенский шорт-трекист Денис Айрапетян не получил допуск к Олимпиаде в Пхенчхане.

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«Что касается предварительной информации по заявкам на Олимпийские игры у шорт-трека, предварительно отстранены [Евгения] Захарова и [Татьяна] Бородулина. Вчерашняя информация [по Виктору Ану, Владимиру Григорьеву, Денису Айрапетяну] подтвердилась», — сказал он, комментируя РИА Новости сложившуюся ситуацию.

В свою очередь Денис Айрапетян адресовал слова поддержки всем российским спортсменам, которые планировали побороться за медали Игр 2018 года.

«[...] По поводу непростой и неприятной ситуации, сложившейся с Олимпийскими играми, хочу высказать слова поддержки своим коллегам, друзьям по команде, да и вообще всей сборной России, прорвемся ребята. Все будет хорошо», — написал он в Instagram.

Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря 2017 года принял решение о том, что российские спортсмены будут допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. Они будут выступать в статусе «Спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), а их список определит специальная комиссия.

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Впоследствии комиссия МОК и группа по осуществлению проекта по OAR создали пул «чистых» российских атлетов, не уличенных в употреблении допинга, которые могут быть приглашены в Пхенчхан.

19 января список спортсменов, которые могут поехать на Игры, был сокращен с 500 до 389 человек.

22 января СМИ сообщили, что выступить в Пхенчхане не сможет, в частности, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан, для которого Южная Корея является исторической родиной. Также санкции коснулись других членов сборной. Причины данного решения не поясняются.



На данный момент МОК не опубликовал окончательный список спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры.