Пензенский «Дизель» одержал победу над «Барсом» за 12 секунд до конца матча Спорт

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» победил казанский «Барс» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» вечером в минувший вторник, 6 января.

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Как сообщает пресс-служба клуба, счет открыл нападающий пензенской команды Давид Думбадзе.

С интервалом в 1,5 минуты ответный удар нанес игрок «Барса» Артем Галимов.

Победу хозяевам льда удалось одержать за 12 секунд до финальной сирены. Гол на свой счет записал Данил Макаров.

Главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко отметил, что встреча носила принципиальный характер.

«Игра шла до ошибки. Хорошо, что забили первыми и давили до конца. Спасибо ребятам за самоотдачу, за то, что боролись до конца, и огромное спасибо болельщикам за такую поддержку. Она нам очень нужна», — сказал он.

Таким образом, «Дизель» после 47 проведенных игр остался на 20 месте турнирной таблицы, заработав 62 очка.

Следующий матч пензенская команда проведет с клубом «Саров» на выезде в предстоящую пятницу, 9 февраля.