В Пензенской области закупили новый инвентарь для четырех СШОР Спорт

Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Новый инвентарь приобретен для четырех спортшкол олимпийского резерва в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» ведем системную работу по подготовке спортивного резерва страны. По моему поручению для четырех СШОР Пензенской области приобретен новый инвентарь. Закупили необходимые снаряды для отделений художественной и спортивной гимнастики, скалолазания, бокса и велосипедного спорта», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 6 июля.

Он уточнил, что спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой получила мячи, гимнастические маты, кубы, детские мягкие гимнастические брусья.

«Комплексная СШОР — специализированные велосипеды для воспитанников отделения «ВМХ-фристайл», спортшкола «Горизонт» — оборудование для отделения скалолазания, а спортшкола «Русь» в Заречном — спортивный ковер, гантели и грифы для штанг», — добавил Олег Мельниченко.

«Укрепление спортивной базы — вклад в будущие победы наших атлетов, пример которых привлечет в кружки и секции новых ребят, выбирающих здоровый образ жизни», — подчеркнул губернатор Пензенской области.