Земетчинские полицейские победили в турнире по мини-футболу памяти Юрия Кадейкина Спорт Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции из Земетчинского района Пензенской области одержали победу в межрегиональном турнире по мини-футболу в Наровчате, посвященном памяти прапорщика милиции Юрия Кадейкина, погибшего при исполнении служебного долга. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Открывая турнир, начальник отделения МВД России по Наровчатскому району майор полиции Андрей Петрушин вручил цветы и подарки вдове Юрия Кадейкина Галине и его внучке. Присутствующие почтили память коллеги минутой молчания. Читайте также

В Наровчате улицу назвали в честь Юрия Кадейкина, погибшего в Чечне Галина Кадейкина поблагодарила действующих сотрудников и ветеранов за то, что они сохраняют память о ее супруге. По итогам соревнований сотрудники органов правопорядка Наровчатского района заняли второе место, а представители Нижнего Ломова — третье. Команда межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский», представлявшая Республику Мордовия, остановилась на четвертом месте турнира, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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