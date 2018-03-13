Земетчинские полицейские победили в турнире по мини-футболу памяти Юрия Кадейкина
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Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции из Земетчинского района Пензенской области одержали победу в межрегиональном турнире по мини-футболу в Наровчате, посвященном памяти прапорщика милиции Юрия Кадейкина, погибшего при исполнении служебного долга.
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Открывая турнир, начальник отделения МВД России по Наровчатскому району майор полиции Андрей Петрушин вручил цветы и подарки вдове Юрия Кадейкина Галине и его внучке.
Присутствующие почтили память коллеги минутой молчания.
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Галина Кадейкина поблагодарила действующих сотрудников и ветеранов за то, что они сохраняют память о ее супруге.
По итогам соревнований сотрудники органов правопорядка Наровчатского района заняли второе место, а представители Нижнего Ломова — третье.
Команда межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский», представлявшая Республику Мордовия, остановилась на четвертом месте турнира, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.