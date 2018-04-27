Школьник из Никольска в качестве журналиста будет освещать открытие ЧМ по футболу Спорт

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Ученик школы №2 города Никольска Пензенской области, участник Российского движения школьников Денис Аладьев будет представлять РФ в составе детского пресс-центра в рамках международной программы ПАО «Газпром» под названием «Футбол для дружбы».

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12-летние журналисты из 211 стран будут работать под руководством более 150 сотрудников ведущих международных изданий. Им предстоит осветить несколько событий, самым ярким из которых, как ожидается, станет матч открытия чемпионата мира по футболу.

Кроме юного журналиста, в рамках программы также были выбраны 11 школьников-тренеров и подросток-футболист. Все они посетят матч открытия, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.