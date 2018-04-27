EN
11:23:16 Пятница, 27 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Школьник из Никольска в качестве журналиста будет освещать открытие ЧМ по футболу

09:13 | 27.04.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Ученик школы №2 города Никольска Пензенской области, участник Российского движения школьников Денис Аладьев будет представлять РФ в составе детского пресс-центра в рамках международной программы ПАО «Газпром» под названием «Футбол для дружбы».

Школьник из Никольска в качестве журналиста будет освещать открытие ЧМ по футболу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

12-летние журналисты из 211 стран будут работать под руководством более 150 сотрудников ведущих международных изданий. Им предстоит осветить несколько событий, самым ярким из которых, как ожидается, станет матч открытия чемпионата мира по футболу.

Кроме юного журналиста, в рамках программы также были выбраны 11 школьников-тренеров и подросток-футболист. Все они посетят матч открытия, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» один человек погиб, пятеро пострадали Мэру Пензы вручен почетный знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь»
Пензенский губернатор поздравил жителей с Днем российского парламентаризма В Пензенской области страховая компания по ошибке перечислила клиенту 130 тыс. рублей
В Пензе чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» состоится в октябре Годовой доход депутата Георгия Камнева составил более 962 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама