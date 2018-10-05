Юные пензенские регбисты завоевали «бронзу» на кубке Соколова в Сочи Спорт

Сочи, 5 октября 2018. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место из 32 возможных на соревнованиях памяти мецената Алексея Соколова, которые завершились в Сочи в минувший четверг, 4 октября.

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Групповой этап пензенские спортсмены прошли без проблем, одержав победы во всех трех матчах и заняв первое место в группе. Их соперниками стали команды из Омска, Кирова и Перми.

Затем в полуфинале пензенцы сыграли против представителей Зеленограда. Основное время закончилось вничью 5:5. Для выявления победителя потребовались оба дополнительных тайма, но в результате сборная региона потерпела поражение со счетом 5:10.

После этого представители Пензенской области смогли побороться только за третье место. Их соперником команда «Шторм» из Санкт-Петербурга.

Сборная Пензенской области одержала победу с минимальным преимуществом, положив решающую попытку на последних секундах матча — 15:10, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Империя».