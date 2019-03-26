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Данила Андреев из Пензы победил на соревнованиях по скалолазанию

14:38 | 26.03.2019 | Спорт

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Воспитанник пензенской спортивной школы олимпийского резерва «Горизонт» Данила Андреев победил в лазании на скорость среди юношей 10–13 лет в финале всероссийских юношеских соревнований «Янтарные вершины – 2019», которые параллельно с первенством России проходят в Калининграде в 23 по 28 марта.

Данила Андреев из Пензы победил на соревнованиях по скалолазанию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, сборная Пензенской области на соревнованиях представлена 21 спортсменом СШОР «Горизонт» и детско-юношеского центра «Спутник».

Всего в состязаниях принимают участие 565 подростков из 38 регионов.

Соревнования проходят в четырех возрастных группах: 10–13, 14–15, 16–17 и 18–19 лет.

Они являются отборочными в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2019 года.

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