Пензенский пловец поборется за победу на первенстве мира в Венгрии Спорт

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Воспитанник пензенской спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта Егор Павлов в составе национальной сборной примет участие в первенстве мира по плаванию, которое пройдет в венгерском городе Будапеште с 20 по 25 августа.

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Всего в сборную включены 30 российских спортсменов — 18 юношей и 12 девушек.

В частности, на соревнования, кроме пензенского пловца, отправятся Максим Александров, Илья Бородин, Владислав Герасименко, Никита Данилов, Егор Доломанов, Александр Егоров, Александр Жигалов, Николай Зуев, Вадим Клименищев, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Роман Москаленко, Павел Самусенко, Илья Сибирцев, Алексей Федькин, Арсений Чивилев и Александр Щеголев.

В женскую часть сборной включены Александра Быкова, Маргарита Варульникова, Дарья Васькина, Яна Курцева, Анастасия Макарова, Полина Невмовенко, Екатерина Никонова, Александра Сабитова, Яна Саттарова, Дарья Трофимова, Александра Хайлова и Евгения Чикунова.

Соревнования проводятся среди девушек 14–17 лет и юношей 15–18 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.