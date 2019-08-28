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Станислав Романов пополнил состав пензенского «Дизеля»

09:14 | 28.08.2019 | Спорт

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» подписало полноценный контракт с 32-летним защитником Станиславом Романовым.

Станислав Романов пополнил состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба команды, он является воспитанником саратовской школы хоккея, в разное время выступал за ярославский «Локомотив», альметьевский «Нефтяник», ангарский «Ермак», новокузнецкий «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», тольяттинскую «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру», а последние сезоны провел в подольском «Витязе».

Станислав Романов играл за пензенский клуб с сезона 2006–2007 годов по 2008–2009. Он провел за «Дизель» 189 матчей, забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.

В КХЛ хоккеист в общей сложности провел 353 игры, в которых 13 раз забросил сам и 36 раз ассистировал партнерам.

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