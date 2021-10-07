Нападающий Желнеровский покидает пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Нападающий Дмитрий Желнеровский покидает состав пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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В нем уточняется, что контракт со спортсменом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«В текущем сезоне Дмитрий [Желнеровский] провел за «желто-синих» пять матчей, набрал 2 очка (1+1), коэффициент полезности [составил] -4», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что 27-летний игрок является воспитанником минской школы хоккея.

«Взрослую карьеру начинал в местной «Юности». Помимо минского клуба, выступал в ВХЛ за карагандинскую «Сарыарку», в составе которой в сезоне 2018–2019 стал обладателем Кубка Петрова. Всего на счету форварда в ВХЛ 172 матча и 54 очка (25 голов и 29 передач), коэффициент полезности [составляет] +23», — уточняется в тексте.