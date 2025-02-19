В Пензе торжественно открыто первенство России по самбо Спорт

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Торжественная церемония открытия первенства России по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет состоялась во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в минувший вторник, 18 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в ней принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Развитие самбо имеет важное значение для нашей страны. Думаю, сегодняшние соревнования будут лучшим подтверждением тому, что именно наш национальный вид борьбы должен развиваться в Российской Федерации», — сказал он.

Как сообщается на сайте Минспорта региона, за право представлять Россию на международных соревнованиях и войти в состав национальной сборной в Пензу приехали около 1 тыс. самбистов из 64 регионов страны. Конкуренция обещает быть высокой.

Победители отправятся на первенство мира по самбо, которое состоится в Индонезии в октябре. Серебряные призеры примут участие в первенстве Европы на Кипре в апреле.

Соревнования в Пензе завершатся в пятницу, 21 февраля.