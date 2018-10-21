Пензенский предприниматель допустил нарушения при обработке полей с воздуха АПК

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, занимавшийся в Пензенской области десикацией полей с использованием собственного воздушного судна, допустил ряд нарушений.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Им были допущены полеты на воздушном судне в отсутствие сертификата летной годности и сертификата эксплуатанта на выполнение авиационно-химических работ за плату. Кроме того, полеты осуществлялись без уведомления уполномоченного органа организации воздушного движения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что предпринимателю внесено преставление.

«Материал прокурорской проверки направлен в контролирующий орган для решения вопроса о применении в отношении субъекта предпринимательства мер административного воздействия», — добавили в пресс-службе.