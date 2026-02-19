Органы прокуратуры Пензенской области в 2025 году выявили более 3 тыс. нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Общество

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Свыше 3 тыс. нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2025 году.

«Прокуратура Пензенской области проанализировала результаты работы за 2025 год в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Всего в минувшем году органами прокуратуры области выявлено 3 тыс. 60 нарушений в данной сфере, для их устранения принесено 386 протестов, в суд направлено 614 исков и заявлений, внесено 1 тыс. 415 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1 тыс. 201 виновное лицо, к административной ответственности — 58, предостережено о недопустимости нарушения закона 125 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в четверг, 19 февраля.

В нем отмечается, что основанием для принятия мер прокурорами ряда муниципальных образований послужило наличие дефектов дорожного полотна в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений, также были выявлены факты отсутствия дорожной разметки.

«Отдельное внимание уделено наличию освещения в населенных пунктах, в том числе в зонах пешеходных переходов. После принятых прокурорами Башмаковского, Бессоновского, Вадинского, Мокшанского, Лунинского, Городищенского, Неверкинского, Лунинского, Малосердобинского, Земетчинского, Кузнецкого районов, нижнеломовским межрайонным прокурором и другими мер произведены работы по замене неработающих световых приборов», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что в каждом случае по результатам принятых прокурорами мер нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.