Олег Мельниченко сообщил о расширении формата службы социальных нянь

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о расширении формата службы социальных нянь, которая была запущена в регионе в июле 2025 года.

Фото: Pnzreg.ru

«Чуть больше полугода назад при поддержке Минтруда России мы запустили в Пензенской области службу социальных нянь. Бесплатно получить помощь могут мамы с детьми в возрасте до 3 лет — не состоящие в браке, студенческие семьи на очном обучении, многодетные, с ребенком-инвалидом или детьми-погодками, семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Услуга, которая предоставляется в рамках региональной программы по повышению рождаемости, включенной в нацпроект «Семья», оказалась очень востребованной. В прошлом году ею воспользовались более 290 семей, где воспитываются 324 ребенка. [...] Служба работает во всех муниципальных образованиях региона, хорошо себя зарекомендовала, поэтому принято решение расширять формат. С завтрашнего дня на базе дневного отделения областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в Пензе и в кузнецком филиале можно будет получить услуги социальной няни на полустационаре продолжительностью до 4 часов. Думаю, это будет особенно удобно для работающих родителей и мам-студенток», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 18 февраля.

Олег Мельниченко добавил, что также в данных организациях заработает школа молодых родителей.

«Посещать занятия смогут молодые семьи, ожидающие ребенка или воспитывающие детей в возрасте до 3 лет», — уточнил губернатор.