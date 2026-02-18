Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования Криминал

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 46-летнему жителю Пензы, который похитил со склада 60 тыс. металлических крышек для консервирования.

«В суде установлено, что мужчина, ранее работавший начальником склада у индивидуального предпринимателя, осуществляющего продажу товаров для быта, решил совершить кражу металлических крышек для закатывания банок. Товар хранился в складском помещении. Предварительно подсудимый сделал дубликат ключа, чтобы облегчить доступ к находящимся на складе товарам, после чего в ночь с 13 на 14 ноября 2025 года проник на его территорию. В целях сокрытия своей личности, зная об установленных камерах видеонаблюдения, злоумышленник использовал картон, которым прикрыл свое лицо, а затем отключил подачу электричества, из-за чего запись прервалась. Таким образом мужчине удалось украсть 60 тыс. металлических крышек общей стоимостью свыше 290 тыс. рублей, которые он на автомобиле «Kia Rio», принадлежащем его супруге, отвез в гараж, расположенный на территории Октябрьского района города Пензы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и полностью возместил потерпевшему причиненный ущерб.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.