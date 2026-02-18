20:26:29 Среда, 18 февраля
Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования

18:00 | 18.02.2026 | Криминал

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 46-летнему жителю Пензы, который похитил со склада 60 тыс. металлических крышек для консервирования.

Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В суде установлено, что мужчина, ранее работавший начальником склада у индивидуального предпринимателя, осуществляющего продажу товаров для быта, решил совершить кражу металлических крышек для закатывания банок. Товар хранился в складском помещении. Предварительно подсудимый сделал дубликат ключа, чтобы облегчить доступ к находящимся на складе товарам, после чего в ночь с 13 на 14 ноября 2025 года проник на его территорию. В целях сокрытия своей личности, зная об установленных камерах видеонаблюдения, злоумышленник использовал картон, которым прикрыл свое лицо, а затем отключил подачу электричества, из-за чего запись прервалась. Таким образом мужчине удалось украсть 60 тыс. металлических крышек общей стоимостью свыше 290 тыс. рублей, которые он на автомобиле «Kia Rio», принадлежащем его супруге, отвез в гараж, расположенный на территории Октябрьского района города Пензы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и полностью возместил потерпевшему причиненный ущерб.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


