В Пензенской области доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии достигла почти 72% Общество

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла в Пензенской области по итогам 2025 года 71,66%, установленный для субъекта РФ в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» плановый показатель достигнут. Это следует из сообщения, размещенного на сайте областного правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем добавляется, что доля автодорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативных требованиям, выросла в Пензенской области до 83,17%.

«В Пензенской области в минувшем году работы выполнены на 500 км дорог регионального и местного значения. Из них более 230 км региональной дорожной сети, в том числе 65 км [дорог] опорной сети, обновлено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, за счет средств из областного дорожного фонда отремонтировано 119 км региональных дорог, 150 км местных дорог приведено в порядок как внутри опорных населенных пунктов, так и на подъездах к небольшим селам. Пензенской областью достигнуты все показатели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». [...] Обновлялось рекордное количество мостов — 12, из которых 10 введено в эксплуатацию», — сказано в тексте.

В нем указано, что в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланировано обновление свыше 200 км дорог и приведение к нормативу более 380 погонных метров мостов.