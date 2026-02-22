В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком Криминал

Пенза, 22 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в Пензе в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который использовал поддельный сертификат о владении русским языком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Установлено, что 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья обратился в отдел полиции по вопросам миграции для получения государственной услуги по оформлению и выдаче патента. Сотрудники полиции усомнились в подлинности предъявленного им именного сертификата о владении русским языком. В результате проведенной экспертизы установлено, что документ имеет признаки подделки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как признался мужчина, он купил поддельный сертификат в Рязани у неизвестных людей за 15 тыс. рублей.

Из текста следует, что подозреваемому грозит до 1 года лишения свободы.