19:09:18 Четверг, 19 февраля
Александр Тихонов ознакомился с работой по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Пензенской области

09:38 | 19.02.2026 | Общество

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, участник федеральной программы «Время героев» Александр Тихонов в ходе визита в Пензенскую область ознакомился с работой по военно-патриотическому воспитанию молодежи в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

Он посетил проходившее на полигоне под Пензой занятие для студентов вузов и колледжей, посвященное знакомству с современными беспилотными авиационными системами, и оценил работу изготовленных в Пензе БПЛА.

«Техника работает отлично, для меня было очень познавательно посмотреть новые беспилотники. Тем более что их можно широко применять не только для вооруженных сил, они очень востребованы и в гражданской жизни», — отметил заместитель полпреда.

Также Александр Тихонов оценил работу учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

Он ознакомился с программой занятий со старшеклассниками и студентами средних профессиональных учебных заведений и с созданными для них бытовыми условиями.

Заместитель полпреда пообщался с ребятами, осмотрел учебные аудитории, комнаты общежития, столовую и спортивный манеж.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, с 2022 года обучение в «Авангарде» прошли около 6 тыс. человек.


