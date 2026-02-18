20:26:43 Среда, 18 февраля
В Пензенской области прокуроры в ходе проверок выявили факты ненадлежащего содержания придомовых территорий и кровель МКД

12:09 | 18.02.2026 | ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Прокуроры городов и районов Пензенской области в ходе проверок, организованных по поручению регионального надзорного ведомства, выявили факты ненадлежащего содержания придомовых территорий и кровель многоквартирных домов.

В Пензенской области прокуроры в ходе проверок выявили факты ненадлежащего содержания придомовых территорий и кровель МКД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как указано в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области, за прошедшие несколько дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в Пензе, Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Наровчатском и Пензенском районах произошло несколько случаев разрушения кровель МКД, зданий и сооружений, а также повреждения имущества граждан из-за схода снежно-ледовых отложений.

«По поручению прокуратуры области прокуроры городов и районов продолжают проверки и дают оценку качеству и своевременности выполнения мероприятий по очистке кровель зданий от снега и наледи. [...] С 12 февраля 2026 года проводятся специальные рейды, в ходе которых вскрыты факты ненадлежащего содержания придомовых территорий и кровель многоквартирных домов. С целью устранения нарушений руководителям управляющих организаций внесено 17 представлений, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что всего с начала 2026 года руководителям управляющих организаций внесено более 100 представлений, в отношении 35 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» и 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».

«Также прокуроры дадут оценку полноте реализации органами местного самоуправления полномочий по жилищному контролю на данном направлении», — добавляется в сообщении.


