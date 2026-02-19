Пензенцев предупредили о звонках мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ Криминал

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о новых случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ России. В процессе общения злоумышленники сообщают, что в отношении собеседника проводится процессуальная проверка на предмет причастности к финансированию экстремистских организаций. В этой связи гражданину необходимо сообщить числовой пароль, присланный в виде SMS-сообщения, который в действительности позволяет получить доступ к банковским приложениям. В случае выполнения требований мошенников для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что «имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.